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ВТБ получил долю в едином центре учета ставок букмекерских контор

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ вошел в новый для себя сегмент бизнеса: теперь госбанк через участие в СП владеет долей в едином центре учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов.

Этим центром с 1 сентября согласно президентскому распоряжению стала НКО "Мобильная карта". На момент выхода документа - 25 августа - у НКО не было контролирующего собственника, в состав владельцев "Мобильной карты" входил ряд физлиц, в том числе участников букмекерского рынка.

Однако на тот момент уже существовали договоренности о смене собственника: как сообщал в начале сентября "Интерфаксу" глава ВТБ Андрей Костин, в июне СП с участием банка заключило договор купли-продажи "Мобильной карты" у текущих собственников для формирования инфраструктуры единого центра учета перевода ставок.

Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", сделка закрыта: 16 июня в ЕГРЮЛ внесена запись о переходе 99,99% "Мобильной карты" в собственность АО "Современные платежные решения". Эта компания - СП банка в лице ООО "ВТБ прямые инвестиции" с "Центром прогресса бокса". Доля ВТБ - 49%, у партнеров - 51%, говорил Костин.

"Центр прогресса бокса" учрежден членом исполкома Федерации бокса России, президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) Умаром Кремлевым.

Назначение "Мобильной карты" единым центром учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов лишило этого статуса компанию Qiwi, чьи акции пережили более чем 8%-ное падение в день выхода президентского распоряжения.

ВТБ

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