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ВТБ оценил в 31,7 млрд рублей долю во владельце центра учета букмекерских ставок

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ оценил свою долю в компании-владельце единого центра учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов в 31,7 млрд рублей, свидетельствует отчетность госбанка по МСФО.

ВТБ и АНО "Центр прогресса бокса" Умара Кремлева в прошлом году учредили совместное предприятие АО "Современные платежные решения", которое, в свою очередь, выкупило НКО "Мобильная карта". Согласно распоряжению президента РФ, "Мобильная карта" с 1 сентября 2021 года является единым центом учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов.

В отчетности за IV квартал ВТБ сообщил, что его доля в СП составляет 49%, однако в октябре прошлого года в результате изменения корпоративного управления компании он получил контроль над "Современными платежными решениями". Это дает ему преимущественные права в отношении принятия решений "по значимой деятельности" компании. В связи с этим в отчетности банк признал 49-процентную долю участия в СП как контрольную, оценив ее в 31,7 млрд рублей.

В отчетности также раскрыты результаты работы СП за прошлый год. Так, выручка АО "Современные платежные решения" составила 9,2 млрд рублей, чистая прибыль - 2,4 млрд рублей.

В октябре прошлого года единый центр учета переводов ставок (ЕЦУПС), оператором которого выступает НКО "Мобильная карта", завершил подключение всех букмекерских контор к своей инфраструктуре. Все легальные букмекеры России перешли на расчеты по ставкам и выигрышам через ЕЦУПС. С каждой переведенной ставки ЕЦУПС удерживает целевые отчисления на поддержку отечественного спорта.

Назначение "Мобильной карты" единым центром учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов лишило этого статуса компанию Qiwi, чьи акции пережили более чем 8%-ное падение в день выхода президентского распоряжения.

ВТБ Центр прогресса бокса Умар Кремлев Мобильная карта Qiwi​​​​​​​

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