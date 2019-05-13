Поиск

Куйбышевское водохранилище начали наполнять после критического падения его уровня

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сброс воды через Жигулевский гидроузел уменьшен, одновременно с этим вырос приток воды в Волгу, Каму, Казанку, сообщает министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

"По оптимистичному прогнозу, повышение уровня Куйбышевского водохранилища будет происходить с интенсивностью 0,5 м/декаду (10 дней). К 9 июня планируется достичь отметки 52 метра", - говорится в сообщении.

При этом в Минэкологии республики агентству "Интерфакс" уточнили, что в районе Верхнего Услона уровень воды находится на отметке 50,12 метра.

Ранее сообщалось, что падение уровня воды в Казанке и Волге является последствием аномально теплой весны, попуска воды для сельско- и рыбохозяйственных нужд регионов, расположенных ниже по Волге и сокращения притока воды в водохранилище. Берега Волги в районе Казани обнажились на сотни метров.

По результатам заседания межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, прошедшего 7 мая в Москве, было принято решение о согласовании уровней водохранилищ.

Крупнейшее в Европе Куйбышевское водохранилище было создано в 1955 году. Полный его объем при нормальном уровне составляет 57,3 куб. км. Более половины Куйбышевского водохранилища находится на территории Татарстана.

Татарстан Куйбышевское водохранилище

Новости

В Казани возбудили уголовное дело после ЧП с вооруженным учеником в школе

Переворот в Венесуэле

МИД России опроверг закупку слезоточивого газа для Венесуэлы на Мальте

МИД России опроверг закупку слезоточивого газа для Венесуэлы на Мальте

Стилиста Сергея Зверева оштрафовали за пикет в защиту Байкала на Красной площади

Стилиста Сергея Зверева оштрафовали за пикет в защиту Байкала на Красной площади
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Опознаны тела 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в "Шереметьево"

В Казани подросток с пневматикой попытался взять в заложники одноклассников

В Казани подросток с пневматикой попытался взять в заложники одноклассников

"Аэрофлот" в понедельник отменил два рейса на SSJ-100

"Аэрофлот" в понедельник отменил два рейса на SSJ-100

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева по требованию ЕСПЧ перевели из СИЗО в больницу

Россияне не увидели связи между производительностью своего труда и зарплатой

Минздрав подтвердил наличие ВИЧ почти у 900 тыс. россиян

Второй за сутки рейс SSJ-100 отложен из-за неисправности

Второй за сутки рейс SSJ-100 отложен из-за неисправности
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');