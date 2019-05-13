Куйбышевское водохранилище начали наполнять после критического падения его уровня

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сброс воды через Жигулевский гидроузел уменьшен, одновременно с этим вырос приток воды в Волгу, Каму, Казанку, сообщает министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

"По оптимистичному прогнозу, повышение уровня Куйбышевского водохранилища будет происходить с интенсивностью 0,5 м/декаду (10 дней). К 9 июня планируется достичь отметки 52 метра", - говорится в сообщении.

При этом в Минэкологии республики агентству "Интерфакс" уточнили, что в районе Верхнего Услона уровень воды находится на отметке 50,12 метра.

Ранее сообщалось, что падение уровня воды в Казанке и Волге является последствием аномально теплой весны, попуска воды для сельско- и рыбохозяйственных нужд регионов, расположенных ниже по Волге и сокращения притока воды в водохранилище. Берега Волги в районе Казани обнажились на сотни метров.

По результатам заседания межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, прошедшего 7 мая в Москве, было принято решение о согласовании уровней водохранилищ.

Крупнейшее в Европе Куйбышевское водохранилище было создано в 1955 году. Полный его объем при нормальном уровне составляет 57,3 куб. км. Более половины Куйбышевского водохранилища находится на территории Татарстана.