Пропавший на Урале солдат погиб от удара током

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Солдат, который пропал на Урале, найден мертвым в лесу рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

По предварительным данным, смерть наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током. Военнослужащий пытался забраться на опору линии электропередачи.

Личное оружие погибшего найдено. По словам военных, для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия.

Ранее ЦВО сообщил, что 20-летний солдат пропал в лесу рядом с воинской частью. При нем было оружие без боеприпасов.