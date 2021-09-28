Среди кандидатов в спикеры петербургского Закса назвали Бельского и Шишлова

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Избранным депутатам Заксобрания Петербурга 28 сентября вручили мандаты. Избравшаяся от "Единой России" Наталия Астахова сказала "Интерфаксу", что во фракции пока не обсуждали кандидатуры на пост спикера, но уже известно, что выдвинут бывшего вице-губернатора Александра Бельского.

По словам нескольких единороссов, первое заседание их фракции состоится после 19:00 во вторник и на нем, вероятно, определится кандидат от партии на пост спикера. Депутат Александр Кущак сообщил, что с ним пока никто не обсуждал "никаких должностей".

Астахова сказала, что обсуждения еще не было, "но мы в принципе знаем, кого собираются выдвигать: мы же в информационном пространстве живем".

Она уточнила, что говорит о Бельском, который прошел в Закс по списку "Единой России".

"О нем говорят, я думаю, что, скорее всего, будет Александр Николаевич. Он из муниципальной среды, был главой муниципалитета, как многие из нас. Для меня это очень хорошая кандидатура, знающая снизу, как живут люди. Потому что (...) органы местного самоуправления ближе всего к людям, знают чаяния людей. И человек, который прошел через школу муниципальной власти, а тем более был главой Сестрорецка - это достаточно большое муниципальное образование, серьезное, где очень много своих нюансов, - я думаю, что это будет очень хорошее приобретение для города", - сказала Астахова.

Руководитель фракции КПРФ Роман Кононенко сообщил "Интерфаксу", что коммунисты еще не определились со своим кандидатом.

Глава регионального отделения "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина сказала, что их фракция из пяти человек не станет выдвигать кандидата.

"А зачем? Я все-таки исхожу из разума, надо что-то рациональное делать", - сказала она.

Бывшая судья Уставного суда региона Ольга Герасина, избравшаяся от "Новых людей", сообщила "Интерфаксу", что ее фракция пока ведет переговоры на эту тему. Ее товарищ по фракции Дмитрий Павлов выступил против выдвижения кандидата.

"На спикера, я думаю, что мы не будем выставлять. Все-таки для нас это новый опыт политический, а спикером должен быть человек, представляющий большинство. Мы заинтересованы и надеемся, что выбранный спикер будет с уважением относиться к каждому депутатскому голосу и давать возможность высказаться", - сказал Павлов.

Фракция "Яблока", состоящая из двух человек, собирается выдвинуть в спикеры кандидатуру регионального омбудсмена Александра Шишлова. Избранный лидером фракции ЛДПР Павел Иткин сообщил "Интерфаксу", что на пост спикера будет выдвинута его кандидатура.

Удостоверения депутатов ЗакСа седьмого созыва получили 48 избранников из 50. Александр Рассудов (КПРФ) и Елена Рахова ("Единая Россия") на церемонии не присутствовали, в аппарате парламента объяснили, что документы им передадут в рабочем порядке.

"Единая Россия" получила 29 мест в городском Заксобрании, КПРФ - семь, "Справедливая Россия - За правду" - пять, ЛДПР и "Новые люди" - по три, "Яблоко" - два. Также в парламент прошла самовыдвиженка, дочь спикера Закса прошлого созыва, вернувшая фамилию отца, Марина Макарова (Лыбанева).