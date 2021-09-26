Четверо избранных депутатов Закса Петербурга отказались от мандатов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель Главного управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин подал заявление об отказе от мандата депутата городского Заксобрания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Горизбиркома в воскресенье.

Аникин возглавлял общегородской список "Единой России", набравшей на выборах 33,29% голосов.

Собеседник агентства уточнил, что помимо Аникина от мандатов также отказались возглавлявший список ЛДПР депутат Государственной думы Владимир Жириновский и депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" Олег Нилов и Елена Драпеко, которые шли вторым и третьим номерами в общегородском списке своей партии.

Церемония вручения мандатов избранным депутатам состоится в Мариинском дворце во вторник, добавили в Горизбиркоме.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов освободил от должности вице-губернатора Александра Бельского, который вместе с Аникиным входил в первую пятерку "Единой России" на выборах в Закс, и вице-губернатора Николая Бондаренко, который избрался в городской парламент от той же партии по одномандатному округу №12.

Согласно утвержденным результатам выборов, "Единая Россия" получила 29 мест в петербургском Заксобрании, ухудшив свой результат 2016 года на 7 позиций, КПРФ - 7 мест, "Справедливая Россия" - 5, ЛДПР - 3, "Новые люди" - 3, "Яблоко" - 2, также в парламент прошла одна самовыдвиженка - дочь спикера Закса предыдущего созыва Марина Лыбанева.