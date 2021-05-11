РКН потребовал от Google разблокировать материалы на YouTube-канале RT

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала российского СМИ RT, материалы которого, по данным ведомства, чаще всего подвергаются блокировкам и ограничениям, говорится в сообщении РКН.

"Ранее видеохостинг в очередной раз заблокировал ряд материалов на YouTube-канале RT, в том числе интервью с известным российским вирусологом Дмитрием Львовым. Также была ограничена возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиях", - говорится в письме.

В письме Роскомнадзора отмечается, что "подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ".

"Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения", - заявили в РКН.

В сообщении отмечается, что "администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре размещенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальными предлогами".

"За четыре месяца 2021 года были заблокированы пять аккаунтов и 10 материалов российских СМИ. Чаще всего ограничения накладываются на официальные аккаунты и материалы российского издания Russia Today", - уточнили в РКН.

Всего с начала 2020 года Роскомнадзор направил администрации видеохостинга 31 письмо, из них восемь - с повторными требованиями о необходимости снятия ограничений в отношении российских СМИ и их материалов, добавили в ведомстве.

Согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административного штрафа до 1 млн рублей. При повторном отказе от выполнения требований сумма штрафов увеличится до 3 млн рублей.