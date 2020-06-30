В Латвии запрещены семь каналов RT

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии решил запретить на территории страны трансляцию семи программ телеканала RT, который ранее был известен как Russia Today, и призвал другие страны ЕС поступить аналогичным образом.

Как сообщили в НСЭСМИ, каналы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV запрещены, так как находятся под фактическим контролем и управлением Дмитрия Киселева, в отношении которого применены санкции Совета ЕС.

"RT, как и другие каналы кремлевской пропаганды, пытается представить Латвию как несостоятельную страну", - поясняет свое решение НСЭСМИ.

Главным редактором RT и МИА "Россия сегодня" является Маргарита Симоньян. Между тем Киселев занимает пост генерального директора МИА "Россия сегодня".