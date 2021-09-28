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Коммунисты перенесли на среду подачу исков к результатам ДЭГ в Москве

Коммунисты перенесли на среду подачу исков к результатам ДЭГ в Москве
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Коммунисты решили перенести на 10 утра среды 29 сентября подачу исков в Пресненский суд на результаты дистанционного электронного голосования на последних выборах в Москве, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба МГК КПРФ Никита Попов.

Ранее 14 представителей КПРФ планировали подать эти иски утром 28 сентября к избирательной комиссии ДЭГ. Однако во вторник оказлось, что юрист КПРФ с этими исками "заблокирован полицией" в городской приемной коммуниста Ивана Мельникова, первого вице-спикера Госдумы. По словам коммунистов, полиция пришла туда с некой проверкой. Затем стало известно, что юристов партии приглашают проехать в отделение полиции.

Попов в середине дня сообщил, что полицейские вручили юристу московского отделения КПРФ Мухамеду Биджеву определение о дате и месте составления протокола об административном правонарушении.

"Полиция пришла за юристом, заместителем председателя Контрольно-ревизионной комиссии МГК КПРФ, советником по правовым, экспертно-аналитическим и законотворческим вопросам МГК КПРФ Мухамедом Биджевым. Ему вручили вместо повестки определение о дате и месте составления протокола, что не обязывает его являться в ОВД", - сказал Попов.

По его сведениям, в документе отмечена статья 20.2 КоАП РФ без указания части и неверно указана дата рождения Биджева.

"Протокол не предъявляли, дали только определение о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении", - подчеркнул Попов.

Комментария полиции у "Интерфакса" нет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не в курсе событий вокруг приемной Мельникова. Он при этом отметил, что у любых граждан есть право обращаться в суд.

Москва Никита Попов КПРФ ДЭГ Госдума Мосгордума Иван Мельников Мухамед Биджев МВД

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