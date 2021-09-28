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Зюганов назвал уголовным преступлением приход полицию в приемную Мельникова

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал уголовным преступлением приход полиции в московскую приемную первого зампредседателя ЦК КПРФ и первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. Ранее в компартии сообщили, что полицейские предлагали юристам партии проехать в отделение.

"Это приемная Мельникова, первого заместителя председателя Госдумы. Те, кто решил атаковать эту приемную должны понимать, что совершают уголовное преступление. Это - нападение на учреждение первого заместителя Госдумы", - сказал он и пообещал, что со стороны партии "будут приняты все необходимые меры".

По словам лидера партии, он на днях обращался к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, чтобы прояснить ситуацию с задержанием кандидатов в депутаты и депутатов от КПРФ, и тот "обещал разобраться по каждому факту".

"Московским полицейским предлагаю успокоиться, и не тревожить наших кандидатов и депутатов", - отметил Зюганов.

Первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил, что ситуацию, которая развивается вокруг работы юристов КПРФ, находящихся сейчас в приемной Ивана Мельникова, "которая является неприкосновенной по федеральному закону", в партии связывают с тем, что в Москве будут поданы несколько исков в суд.

"Кому-то через правохранительные органы захотелось помешать этому юридическому акту подачи в суд иска, связанного с отменой результатов дистанционного голосования. Мы обязательно наших товарищей защитим", - пообещал он.

Позднее Мельников прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию с приходом полиции в его приемную.

"Для понимания ситуации могу сказать, что в Москве у меня два кабинета. Один в ЦК КПРФ, другой в Государственной Думе. Что касается адреса, который фигурирует в СМИ, то это помещение, которое выделено мне для приема граждан: региональная "приемная депутата". Юристы там работают с обращениями москвичей, которые поступают ко мне как к депутату фракции КПРФ", - сказал Мельников.

"Что за детективная история происходила там сегодня, я лично не видел, - продолжил он. - Сегодня в здании ЦК КПРФ на Малом Сухаревском переулке проходил многочасовой президиум ЦК КПРФ, посвященный итогам выборов в Государственную Думу. Я был там, и не в курсе всех подробностей".

По его словам, президиум ЦК уполномочил опытного депутата от КПРФ Юрия Синельщикова выехать на место и разобраться, что происходит.

"По словам Синельщикова, представители правоохранительных органов хотят побеседовать с одним из юристов. У него сейчас работа, когда он ее закончит, беседа состоится. Других вариантов тут нет", - сказал Мельников.

Ранее пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов сообщил "Интерфаксу", что в приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где находился юрист фракции КПРФ с подготовленными исками о незаконности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, пришла полиция с проверкой.

Попов затем рассказал, что полицейские вручили юристу московского отделения КПРФ Мухамеду Биджеву определение о дате и месте составления протокола об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП.

Он добавил, что подача исков в суд к избирательной комиссии ДЭГ перенесена с утра вторника на утро среды.

"Интерфакс" не располагает комментариями полиции в связи со сложившейся ситуацией.

КПРФ МВД Госдума Геннадий Зюганов Иван Мельников Владимир Колокольцев Юрий Афонин

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