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Бывший вице-губернатор Петербурга стал спикером Заксобрания

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты петербургского Заксобрания седьмого созыва избрали спикером бывшего вице-губернатора, Александра Бельского, передал корреспондент "Интерфакса", ссылаясь на итоги голосования и решение Счетной комиссии. Решение объявил председатель Счетной комиссии Константин Чебыкин.

Бельский курировал в Смольном внутреннюю политику. В Заксобрание он избрался от "Единой России" и теперь вошел во фракцию этой партии.

Спикер предыдущего созыва Вячеслав Макаров избрался в Госудуму по региональному списку "Единой России".

Кроме Бельского, на пост спикера были выдвинуты Вячеслав Бороденчик от КПРФ, это бывший депутат муниципалитета Коломяги. Фракция "Яблоко" выдвинула бывшего омбудсмена и бывшего депутата Госдумы Александра Шишлова.

Бельский получил 40 голосов в свою поддержку, Бороденчик - шесть, Шишлов - три.

Александр Бельский Петербург Заксобрание Единая Россия Вячеслав Макаров Вячеслав Бороденчик Александр Шишлов

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