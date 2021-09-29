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Кабмин ФРГ заявил, что не имеет отношения к блокировке немецких каналов RT

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Германии не имеет отношения к блокировке немецких каналов RT, сообщил официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт.

"Это было решение YouTube", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в среду. По его словам, решение принимало не правительство ФРГ.

Накануне главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT.

Пресс-служба Google позднее объяснила удаление каналов RT нарушением ими условий использования видеосервиса.

Ранее в среду стало известно, что Роскомнадзор обратился в Google с требованием разблокировать Youtube-каналы Russia Today, в противном случае видеохостингу может грозить блокировка.

Как заявили в РКН, действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.

YouTube Russia Today Штеффен Зайберт Германия

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