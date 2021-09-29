Путин в среду выходит из режима самоизоляции

Президент России Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Предстоящая в среду встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи будет означать выход Путина из самоизоляции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня (можно считать выходом Путина из самоизоляции - ИФ)", - сказал Песков в среду, отвечая на вопрос журналистов, можно ли говорить, что именно среда будет первым днем выхода Путина из самоизоляции после контакта с заболевшими коронавирусом из его близкого окружения.

В среду в Сочи пройдет очная встреча Путина и Эрдогана.

Две недели назад Путин был вынужден уйти на самоизоляцию из-за контактов с несколькими заболевшими.