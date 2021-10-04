Попова призвала усилить контроль за соблюдением больными COVID режима изоляции

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник призвала усилить контроль за соблюдением больными коронавирусом и контактными гражданами предписанных мер самоизоляции.

"И вот контроль за режимом самоизоляции для большого количества людей в разных субъектах, который ведут и органы внутренних дел, и Росгвардия, и местное самоуправление, и субъектовая исполнительная власть, и сотрудники Роспотребнадзора - эта часть нашей общей работы, безусловно, должна быть усилена", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом 4 октября.

По словам главы Роспотребнадзора, после расширения перечня отнесения граждан к группе контактных их число по сравнению с весной прошлого года выросло почти в 2 раза.

"Роспотребнадзором расширен перечень отнесения к контактным, и если еще прошлой весной у нас под наблюдением при равных цифрах выявления было порядка миллиона контактных каждый день под наблюдением, учитывая 14-дневный период, то сегодня это количество увеличено до 2 млн, и здесь очень важно организовать систему наблюдения за выполнением требований к самоизоляции", - подчеркнула Попова.

За минувшие сутки в РФ зафиксировано максимальное со 2 января число заболевших коронавирусом - 25 781 случай, следует из данных оперштаба, обнародованных в понедельник.

В свою очередь в Роспотребнадзоре сообщили, что за минувшие сутки в РФ проведено 431 тыс. тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением в стране остается 1 338 900 человек.