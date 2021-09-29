Матвиенко пригрозила YouTube большими штрафами

Госкомпании РФ также могут отказаться от размещения рекламы на этом ресурсе из-за ситуации с RT

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает наложить большие штрафы на YouTube и отказаться от размещения рекламы на этом ресурсе в связи с удалением с платформы каналов RT.

"Мне кажется, надо сейчас Роскомнадзору занять абсолютно жесткую позицию в виде больших штрафов, обязать их следовать российскому законодательству. Если не будем услышаны, принять другие жесткие меры - у нас инструментарий достаточный, в том числе и ответные жесткие меры", - сказала Матвиенко журналистам в Ярославле, комментируя данную ситуацию.

По ее словам, парламентарии подумают, что надо прописать в законодательстве, чтобы "эти IT-компании не позволяли себе таким образом вести себя в России - они обязаны исполнять наше законодательство".

"Я считаю, что очень эффективным средством было бы - и это уже сделал ряд стран - просто не размещать у них рекламу в знак протеста против того, что они творят такое беззаконие. И когда рубль по карману серьезно ударит таким компаниям, может быть, тогда они по-другому будут себя вести", - отметила Матвиенко.

По крайней мере, считает она, так могли бы поступить государственные компании, корпорации, "наш национально ориентированный государственный патриотичный бизнес".

Удаление немецких каналов RT из YouTube

Накануне, 28 сентября, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT.

Пресс-служба Google позднее объяснила удаление каналов RT нарушением ими условий использования видеосервиса.

Ранее в среду стало известно, что Роскомнадзор обратился в Google с требованием разблокировать Youtube-каналы Russia Today, в противном случае видеохостингу может грозить блокировка.

Как заявили в РКН, действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.