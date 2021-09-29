S7 сообщила о блокировке Минфином вопроса об обратном акцизе на авиатопливо

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос об увеличении обратного акциза на авиационное топливо не находит поддержки в Минфине и не решается, заявила журналистам совладелец и председатель совета директоров авиакомпании S7 Татьяна Филева.

"Мы очень много с этим работаем, но Минфин достаточно сильно блокирует это все дело, поэтому движения особо нет", - сказала она.

Подорожание топлива она назвала проблемой для авиаперевозчиков.

"Мы хотели снизить демпфер на акцизное топливо - с текущей ценой скоро топливо будет такой стоимости, что мы дойдем до такого демпфера, до которого, как думал Минфин, никогда не дойдем. Конечно, ситуация с топливом жуткая просто. Не буду говорить конкретные цифры, потому что это контракты, но: раньше мы грузили сильно меньше 40 тысяч рублей за тонну, а сейчас почти под 50 тысяч рублей за тонну. Это все при том, что на рынке до сих пор покупательская способность низкая, никто переплачивать ни за что не готов", - добавила Филева.

Замглавы Минтранса Игорь Чалик в начале сентября говорил журналистам, что министерство разделяет беспокойство перевозчиков из-за роста цен на топливо, наблюдаемого с начала года. Он отметил, что есть предложение увеличить коэффициент акциза - с 2,08 до 3,5.

"Все предложения направлены в Минфин, посмотрим", - говорил чиновник, отмечая, что официального ответа от Минфина пока не было.

Налоговый кодекс предусматривает льготу для авиакомпаний: акциз на топливо, который они уплачивают, возвращается им из бюджета с коэффициентом 2,08. Увеличить этот коэффициент ранее предлагала, в частности, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая крупнейшие авиакомпании, включая "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии".

Заметный рост средней стоимости топливозаправки в российских аэропортах фиксируется ежемесячно с начала этого года, следует из данных Росавиации. Так, в феврале ценник вырос относительно января на 1,4%, в марте к февралю - на 1,3%, в апреле к марту - на 3,7%, в мае к апрелю - на 0,8%, в июне к маю - на 1,9%, в июле к июню - почти на 4%. В августе топливо подорожало в сравнении с июлем также на 4%, а к началу года - на 18%.

Цены на авиатопливо продолжают расти и представляют собой главную проблему для отрасли наряду с COVID-ограничениями, заявлял в начале июня замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.