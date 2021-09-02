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Соратника бывшего схиигумена Сергия арестован по делу возбуждении ненависти

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал до 20 октября бывшего соратника отлученного от церкви схиигумена Сергия Всеволода Могучева, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Михаил Толмачев. Его подзащитному предъявили обвинение по ч.2 ст.282 УК (возбуждение ненависти).

Защита обжалует это решение.

Могучева задержали в Тюменской области и 1 сентября доставили в Екатеринбург.

Ранее источник "Интерфакса" рассказал, что дело возбудили не только в отношении Могучева, но и "его куратора - Николая Романова" (Сергия) после проверки видеороликов на канале Могучева.

"Видео-контент пропагандировал ненависть и вражду по отношению к иудеям и мусульманам", - уточнил собеседник агентства.

Могучев выкладывал в интернет видеозаписи обращений и проповедей Сергия.

Их задержали одновременно в ночь с 28 на 29 декабря. Могучев отбыл три срока административного ареста в Екатеринбурге по статьям КоАП о неповиновении полицейским перед задержанием, а также о возбуждении ненависти либо вражды в видеороликах. Он освободился 9 февраля.

Сергий сейчас находится в СИЗО в Москве и ждет суда по обвинению по трем уголовным статьям - о самоуправстве, склонении к суициду и о нарушении прав на свободу вероисповедания.

Екатеринбург Ленинский суд Всеволод Могучев Тюменская область Сергий Романов

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