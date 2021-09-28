Такси попало под поезд на переезде в Челябинске

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Два пассажира такси госпитализированы в Челябинске после наезда поезда на автомобиль, пересекавший переезд в неустановленном месте, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры во вторник.

ДТП произошло накануне поздним вечером на перегоне Синеглазово Южно-Уральской железной дороги.

По данным прокуратуры, машинист локомотива применил экстренное торможение, но остановить поезд не удалось.

"В автомобиле находились два пассажира, которые госпитализированы. По предварительным данным, водитель транспортного средства в нарушение правил дорожного движения принял решение пересечь железнодорожный путь в неустановленном месте", - говорится в сообщении.

Транспортной прокуратурой организована проверка, по ее итогам будет дана оценка действиям работников поездной бригады, а также обеспечению безопасности на данном участке дороги.