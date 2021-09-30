Глава Башкирии Хабиров отказался перейти в Госдуму

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров отказался от своего мандата депутата Госдумы от "Единой России", следует из постановления Центризбиркома.

Из документа также следует, что также считается вакантным депутатский мандат главы администрации Хабирова Александра Сидякина. Они оба были зарегистрированными кандидатами в Госдуму от "Единой России" и были избраны по списку.

По данным агентства "Башинформ", их мандаты получили депутат Госдумы седьмого созыва Ризван Курбанова и 13-кратня чемпионка Паралимпийских игр, депутат Госдумы седьмого созыва Рима Баталова.

Хабиров возглавлял предвыборный республиканский список "Единой России". Всего в списке были 14 человек, шестеро из них прошли в Думу, включая Хабирова и Сидякина. Также в регионе в Госдуму прошли шесть одномандатников-единороссов и по одному представителю от ЛДПР и КПРФ.