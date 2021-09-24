Губернатор Подмосковья отказался от мандата депутата Госдумы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев, возглавлявший список "Единой России" на выборах в регионе, отказался от мандата депутата Госдумы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Воробьев остается на занимаемой должности, сообщил собеседник агентства.

19 июня подмосковный губернатор возглавил список "Единой России" на выборах в Государственную думу по Московской области. Список был оглашен на XX съезде партии.