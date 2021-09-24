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Глава Удмуртии Бречалов отказался от мандата депутата Госдумы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава Удмуртии Александр Бречалов, возглавлявший список "Единой России" на выборах в республике, отказался от депутатского мандата, сообщила в пятницу его пресс-служба.

"Единую Россию" от Удмуртии будет представлять экс-министр национальной политики республики Лариса Буранова. В региональном партийном списке она занимала третье место после Бречалова и Андрея Исаева.

На выборах в Госдуму в Удмуртии "Единая Россия" набрала 35,63% голосов. В одномандатных округах победили представители партии власти - действующий депутат Госдумы Андрей Исаев и вице-спикер гордумы Ижевска Олег Гарин.

Удмуртия Александр Бречалов

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