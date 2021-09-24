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Мандат кировского губернатора в Думе передан Марии Бутиной

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Васильев отказался от мандата депутата Государственной думы РФ, сообщается на сайте регионального отделения партии в пятницу.

"Его заявление об этом будет направлено в Центральную избирательную комиссию РФ. Мандат будет передан Марии Бутиной, зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной думы РФ восьмого созыва, которая идет второй в региональном списке партии", - говорится в пресс-релизе.

В ходе состоявшихся выборов "Единая Россия" в Кировской области набрала 29,57% на выборах в Госдуму. В обоих округах - N105 и N106 - с большим отрывом победили кандидаты от партии Рахим Азимов и Олег Валенчук.

Таким образом, Кировскую область в Государственной думе по итогам выборов от "Единой России" будут представлять три депутата.

Ранее сообщалось, что член общественной палаты РФ Мария Бутина стала победителем праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Кировской области по партийному списку.

Бутина несколько раз приезжала в Кировскую область с визитами с начала 2021 года.

Дело Марии Бутиной в США

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона Соединенных Штатов об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом ей зачли девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

Бутину депортировали из США сразу после того, как она отбыла тюремный срок. На родину россиянка вернулась 26 октября 2019 года. После депортации она не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.

Мария Бутина Единая Россия Госдума Кировская область

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