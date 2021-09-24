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Глава Татарстана отказался от места в Госдуме

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Татарстана Рустам Минниханов решил отказаться от мандата депутата Государственной думы РФ. Об этом сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

"В любом случае дальнейшую работу президент связывает только с республикой. А для реализации ряда федеральных программ, направленных на повышение качества жизни жителей республики, на территории Татарстана будет работать команда депутатов, которые были в списке вместе с Рустамом Нургалиевичем", - сказала Галимова.

Ранее сообщалось, что от Татарстана в Государственную Думу прошли 14 "единороссов" и коммунист.

По итогам выборов депутатов Госдумы РФ в Татарстане "Единая Россия" набрала 79,01% голосов, КПРФ – 9,64%. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

Татарстан Рустам Минниханов

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