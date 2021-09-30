ФСБ России попросило суд об аресте основателя концерна "Тракторные заводы"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы в четверг рассмотрит вопрос об аресте основателя и бывшего гендиректора концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина, задержанного по подозрению в растрате.

Ходатайство следственного управления ФСБ России уже поступило, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Вместе с Болотиным по делу также проходят замглавы концерна по корпоративным финансам и экономике Михаил Школьник и руководитель казначейства концерна Ирина Восторгина. По данным суда, в четверг также будет решен вопрос об их мере пресечения.

Всем фигурантам инкриминируется присвоение или растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Если вина будет доказана, то им грозит до десяти лет колонии каждому. Фабулу дела в суде не уточнили.

По данным СМИ, Болотину вменяются нарушения в 2014-2015 годах, связанные с исполнением госконтракта на опытно-промышленные партии БМП и бронетранспортеров перспективного проекта "Курганец". В качестве аванса Минобороны перечислило заводу более 5,2 млрд рублей.

По данным следствия, часть этих средств решила похитить группа лиц из числа руководства Курганмашзавода (КМЗ) и управляющей компании концерна "Тракторные заводы" ООО "ККУ "КТЗ".

Болотин с 2006 года являлся президентом концерна "Тракторные заводы", с 2007 по 2018 год был его гендиректором.