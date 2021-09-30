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Попова выступила за стопроцентную вакцинацию медиков от COVID-19

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала достичь стопроцентной вакцинации от коронавируса в группах риска, в том числе среди медицинских работников.

"Наибольший прирост за неделю - 16% - мы наблюдаем среди профессиональных групп, среди медицинских работников. Все-таки уровень иммунизации там должен достигать 100%, это нужно сделать, потому что они находятся в максимальной группе риска", - сказала Попова в четверг на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.

Глава Роспотребнадзора отдельно остановилась на проблематике тестирования на коронавирус. "Несмотря на то, что за последние четыре недели охват тестирования вырос с 270 в целом по стране до 300 на 100 тыс. населения, у нас остается 11 регионов, к сожалению, почти традиционные, которые не выполняют этот норматив, и уровень тестирования меньше 200 на 100 тыс. населения", - сказала глава ведомства.

Речь, в частности, идет о Смоленской, Сахалинской, Брянской, Омской и Новосибирской областях, Приморском крае, Дагестане, Калмыкии, Кабардино-Балкарской республике, Еврейской автономной области.

Попова отметила, что эта проблема не позволяет четко контролировать эпидемиологическую ситуацию и правильно выстраивать прогнозы.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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