Минздрав РФ отчитался о 43 млн полностью привитых от коронавируса

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В России хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили чуть больше 51 млн человек, оба компонента получили 43 млн человек, сообщил первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко. Он сказал это "Интерфаксу" на полях Евразийского женского форума.

В этот же день министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что если вакцинация в стране не ускорится и не будут вводиться ограничения по социальным контактам, то заболеваемость COVID-19 может продолжить расти.

В Кремле с сентября называют охват вакцинации недостаточным и высказывают мнение, что буксует агитация за прививки.

Утром 14 октября федеральный оперштаб сообщил, что за минувшие сутки был выявлен рекордный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией - 31 299 новых случаев заражения.