Попова ждет, что от COVID через 1-2 месяца привьются более половины взрослых россиян

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В течение одно-двух месяцев более половины взрослых россиян пройдут вакцинацию от коронавируса, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сейчас людей взрослых, привитых чуть меньше половины, и я думаю, еще месяц-два и будет больше", - сказала Попова в среду журналистам.

По словам главы Роспотребнадзора, в России "много разумных, взвешенных людей", это показывают результаты прививочной кампании против гриппа: в прошлом году от гриппа было привито 60% совокупного населения, и "начавшая в этом году кампания показывает (свою) востребованность".

"Вакцинальная кампания против коронавируса также показывает меняющиеся настроения в обществе", - отметила Попова.

Она также добавила, что "лучше привиться", чтобы не боятся наложений инфекций гриппа и коронавируса, а также что вакцинация должна стать "правилом жизни сегодня".

3 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для нормализации ситуации с коронавирусом в РФ необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне 80%, для этого нужно привить более 90 млн человек. В это число входят люди старше 18 лет. По словам вице-премьера, достичь этого показателя планируется к 1 ноября текущего года.

По данным вице-премьера, на 10 сентября в РФ 46,5 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса, полностью вакцинированы 39,8 млн человек.

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала 18 января, в настоящий момент для населения доступны четыре вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанные в центре им. Гамалеи Минздрава, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.

Помимо этого, с июля в РФ началась ревакцинация от COVID-19.