Мишустин счел недостаточным число полностью привитых от COVID россиян

У РФ запас вакцин от коронавируса на 2 месяца, никаких препятствий для вакцинации нет

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В России пока недостаточно вакцинированных от коронавируса для формирования коллективного иммунитета от этой болезни, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Более 40 млн человек уже прошли полный курс вакцинации, то есть получили два компонента препарата. Но этого пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он напомнил, что тяжелые случаи протекания коронавируса приходятся именно на непривитых людей, поэтому вакцинация - это лучший способ уберечь себя и близких от опасных последствий болезни.

"В России для этого созданы все условия. (...) Открыты более восьми с половиной тысяч прививочных пунктов, в том числе, мобильных. Работают также выездные бригады. Все прививки делаются бесплатно", - сказал Мишустин.

Очень многое в борьбе с коронавирусом зависит от своевременного реагирования региональных властей. "Крайне важно, в зависимости от внутренней ситуации, принимать меры, опираясь на рекомендации санитарных врачей. И обеспечить возможности для вакцинации граждан", - подчеркнул Мишустин.

Никаких препятствий для вакцинации в РФ сейчас нет - Минздрав

В свою очередь глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил на заседании, что ни в одном регионе России в настоящее время нет препятствий для вакцинации населения от коронавируса.

"Вакцины запасов более чем на два месяца. То есть никаких препятствий для получения вакцины на сегодняшний день нет ни в одном субъекте Российской Федерации", - отметил министр здравоохранения.

Мурашко добавил, что первым компонентом вакцины от COVID-19 на сегодня привито более 49 млн россиян, оба компонента получили свыше 40 млн жителей.

"При этом мы сегодня видим, что более 1,5 млн граждан РФ вакцинированы "Спутником Лайт", - добавил министр, уточнил, что это те россияне, которые делали повторную вакцинацию или ранее перенесли COVID-19.

По словам Мурашко, наиболее высокие темпы вакцинации против коронавируса наблюдаются в Пензенской, Брянской, Курской, Воронежской, Мурманской областях, Чукотском автономном округе, в Карелии, Мордовии, Башкирии, а также в Санкт-Петербурге.

Глава Минздрава при этом указал, что за последние месяцы из-за отпускного сезона и начала учебного года темпы вакцинации в России несколько снизились.

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала 18 января, в настоящий момент для населения доступны вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанные в центре им. Гамалеи Минздрава, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. Чумакова РАН. Также зарегистрирована вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", которая в настоящее время еще не используется.