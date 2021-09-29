КПРФ сообщила об аресте своего юриста Биджева на 10 суток

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Юриста московского отделения КПРФ Мухамеда Биджева арестовали за 10 суток за организацию несанкционированного мероприятия 20 сентября, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба московского горкома партии Никита Попов.

"Биджеву дали 10 суток по статье 20.2 ч.2 КоАП РФ - организация несанкционированного мероприятия", - сказал Попов.

28 сентября Попов рассказал "Интерфаксу", что полицейские вручили Биджеву определение о дате и месте составления протокола об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП. Позднее юрист направился в ОВД Замоскворечье, где на него был составлен протокол об организации несанкционированного мероприятия.

"Интерфакс" не располагает комментариями полиции в связи со сложившейся ситуацией.