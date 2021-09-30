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Володин заявил, что Госдума обновилась почти наполовину

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Госдума восьмого созыва обновилась почти наполовину, так же как и фракция парламентского большинства, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

"Госдума, состоящая из 450 депутатов, обновилась на 48,5%, ровно такое же обновление и во фракции "Единая Россия" - тоже на 48,5%", - сказал Володин журналистам в четверг.

По его словам, в этом плане "Единая Россия" "задает тренд в обновлении".

Во фракции парламентского большинства 167 депутатов из 324 в восьмом созыве были и в седьмом созыве на момент его завершения, отметил Володин.

Фракция КПРФ обновилась на 40,4% (из 57 депутатов 34 были в седьмом созыве); ЛДПР - на 33,3%, в ней 14 прежних депутатов из общего числа в 21, сказал Володин.

"Справедливая Россия - за правду" обновилась на 51,9%; из 27 депутатов у них 13 прежних, добавил он.

Выборы в Госдуму проходили в России 17-19 сентября.

Вячеслав Володин Госдума Единая Россия

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