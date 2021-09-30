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В Кремле заявили о недостаточных темпах вакцинации в России

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Уровень вакцинации в России недостаточный, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Уровень вакцинации по-прежнему недостаточный, притом что организована работа, которая создала все условия и обеспечила все необходимое количество вакцины для населения страны", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в стране была развернута необходимая инфраструктура для вакцинации, гражданам предоставлена возможность вакцинироваться.

Песков подчеркнул, что "некоторые граждане до сих пор не приняли решение сделать прививку, это плохо".

"Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь, это прививка, нужно более активно это делать", - сказал пресс-секретарь главы государства.

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Дмитрий Песков

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