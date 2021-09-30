В Липецкой области некоторые категории работников обязали привиться от COVID

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач по Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление, в соответствии с которым в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией вводится обязательная вакцинация для сотрудников отдельных сфер.

Согласно постановлению, опубликованному в четверг на сайте регионального управления Роспотребнадзора, вакцинация будет обязательной для сотрудников общепита, торговли, здравоохранения, образования, пищевых производств, промышленных предприятий непрерывного цикла, МФЦ, транспорта, почты, театров, кинотеатров, фитнес-клубов, бань, салонов красоты и так далее.

В постановлении отмечается, что со второй декады сентября в регионе увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. В 27-29% случаев COVID- 19 у заболевших протекает в форме внебольничных пневмоний, еженедельно умирают 52-64 человека.