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Нижегородцу по ошибке ввели две разные COVID-вакцины

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Проверка проводится в одной из нижегородских поликлиник, где пациенту по ошибке ввели две разные вакцины от коронавируса, сообщает министерство здравоохранения региона во вторник.

Накануне журналисты одной из местных телепрограмм сообщили, что нижегородцу сделали первый укол вакциной "КовиВак", а в качестве второго компонента по ошибке ввели "Спутник V". По данным СМИ, после введения второй вакцины у мужчины повысилась температура тела, а врачи сказали, что пациент сам ввел их в заблуждение, сообщив, что изначально его вакцинировали "Спутником V".

"В поликлинике проводится внутренняя проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действий медперсонала", - сообщает региональный Минздрав.

В свою очередь министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем инстаграме, что обстоятельства случившегося будут изучены.

"Ошибка, конечно, есть. Но и обстоятельства бывают разные. Не все так однозначно. Мы обязательно спокойно разберемся", - написал он.

Между тем заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) профессор Виктор Краснов, слова которого приводятся в сообщении регионального Минздрава, отметил, что "такая схема вакцинации клинически не представляет опасности".

"В данном случае разные вакцины от COVID-19 хотя и использовались ошибочно, но комбинированная вакцинация - явление общепринятое в клинической практике, так осуществляется вакцинопрофилактика кори, краснухи, паротита, а также вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка. Паниковать в этой ситуации не стоит", - сказал он.

Краснов отметил, что рекомендации для пациентов ничем не отличаются от плановой вакцинации: следить за состоянием здоровья, при необходимости снижать температуру и болезненные ощущения.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
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