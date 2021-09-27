Крым побил постсоветский рекорд по приему туристов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Более 8 млн туристов посетили Крым с начала года, что больше рекордного показателя постсоветского периода за целый год.

"С каждым годом растет туристический поток. В этом году, по состоянию на 27 сентября, он уже превысил 8 млн человек", - сообщил глава республики Серей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" в понедельник.

Как сообщалось, с января по август Крым посетили 7,2 млн туристов - на 24% больше аналогичного периода 2019 года.

Предыдущий рекордный для постсоветского периода показатель был достигнут в 2019 году - 7,43 млн человек. За 2020 год, когда вводились строгие ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше.