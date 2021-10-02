В Пензенской области восстановили движение поездов после аварии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Завершены аварийные работы и восстановлено движение поездов, прерванное из-за железнодорожной аварии в Пензенской области, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что в 04:28 в Лунинском районе области произошло столкновение пассажирского поезда №116 Адлер - Томск, в котором находилось 336 пассажиров, и автомобиля КАМАЗ, перевозившего автокран.

В результате произошел сход с рельсов локомотива и трех вагонов, но вагоны не опрокинулись, пострадавших нет. Пассажиры из этих вагонов были перемещены в другие и отправлены на станцию Пенза.

Из-за инцидента произошла задержка движения четырех междугородних пассажирских поездов: №116 Адлер - Томск, №340 Новороссийск - Нижний Новгород, №312 Новороссийск - Воркута, №51 Пенза - Москва. Пригородный поезд сообщением Булычева - Пенза был отменен.

Для пассажиров задерживающихся поездов было организовано питание. Пассажиров поездов, следующих в Саранск и в Пензу, доставили до железнодорожных вокзалов этих городов автобусами.

По данным Куйбышевской железной дороги (КбшЖД), ДТП произошло из-за нарушения водителем грузовика правил дорожного движения. Автомобиль выехал на железнодорожный переезд перегона Лунино - Гольцовка перед приближающимся поездом при запрещающих показаниях исправно работающей автоматической сигнализации.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. При аварии были также повреждены участок железнодорожного полотна протяженностью около 100 метров и пассажирская железнодорожная платформа.

На место ДТП выезжал губернатор Олег Мельниченко.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).