Минпромторг оценил в 55% долю привившихся от COVID-19 в ритейле

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В российской торговой отрасли доля привившихся от коронавируса пока составляет 55%, среди предприятий обрабатывающей промышленности - 45%, сообщил на пленарной сессии форума "Биотехмед 2021" глава Минпромторга Денис Мантуров.

В курируемых министерством отраслях уровень вакцинации выше, чем в среднем по стране, отметил министр.

Он добавил, что в Москве доля привившихся выше.

В сентябре Мантуров говорил, что в московских торговых сетях от COVID-19 привиты 80% сотрудников.

Участвовавший в дискуссии министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что сейчас в России по количеству человек, вакцинированных первым компонентом вакцины от коронавируса, "цифра подошла к 50 миллионам".