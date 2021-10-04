Песков предположил, что вакцинация буксует из-за недостаточной агитации

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Темпы вакцинации от коронавируса в России по-прежнему оставляют желать лучшего, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он предположил, что процесс идет медленно из-за "недостаточно активной кампании по разъяснению безальтернативности (вакцинации - ИФ)".

При этом он отметил, что инфраструктура для вакцинации полностью готова и всем обеспечена возможность привиться.

Он еще раз призвал россиян прививаться, подчеркнув, что это - единственный способ защитить свою жизнь в условиях пандемии.

30 сентября он назвал уровень вакцинации в стране недостаточным, при том что для нее созданы все условия и достаточно вакцин. Он предположил, что нужно активнее разъяснять, что только прививка спасает жизнь, но сослался на слова Владимира Путина о том, что прививки должны быть добровольными. Песков считает, что ситуация с коронавирусом в итоге приведет к тому, что в любой стране непривитым жить будет "менее удобно, чем привитым".

Глава Минздрава Михаил Мурашко утром 4 октября заявил, что число россиян, получивших хотя бы первую дозу вакцины приблизилось к 50 миллионам. Повторную вакцинацию, по его данным, прошли 1,8 млн человек. Роспотребнадзор сообщал о 50 миллионах полностью привитых 30 сентября.

Массовая вакцинация была объявлена в России в декабре 2020 года, ревакцинация - с 30 июня 2021 года.