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Хроника последних дней СССР

Член ЦИК от КПРФ выразил несогласие с итогами думских выборов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Член Центризбиркома от КПРФ Евгений Колюшин высказал особое мнение о несогласии с результатами выборов в Госдуму.

24 сентября члены комиссии подписали протокол о том, что выборы признаны состоявшимися и что итоговые протоколы объективно отражают результаты голосования.

Колюшин же считает, что имели место нарушения принципов свободных выборов и равного избирательного права. По его словам, гостелеканалы не соблюдали равное по времени освещение предвыборной деятельности.

"Партия "Единая Россия" находилась в привилегированном положении по сравнению с другими партиями, участвующими в парламентских выборах", - отметил он.

Колюшин также заявил, что на выборах не был обеспечен статус избирательных комиссий, предполагающий свободу при организации и проведении выборов. "Избирательная кампания показала, что общественный потенциал комиссий используется далеко не всегда в интересах свободных выборов", - добавил он.

Также, по его словам, избиратели на прошедших выборах не имели правовых гарантий тайны голосования, не было соблюдено право на корректность учета и обработки волеизъявления в системе. Далеко не все предусмотренные избирательным законодательством права могут быть реализованы при проведении дистанционного электронного голосования, считает он.

23 сентября руководитель московского отделения КПРФ Валерий Рашкин, который проиграл думские выборы в своем одномандатном округе, заявил, что отделение впервые в истории не признало итоги голосования в Москве.

Партия "Яблоко" также отказалась признать итоги выборов. Центризбирком отклонил требование "Яблока" признать результаты прошедших парламентских выборов по федеральному избирательному округу недействительными. В жалобе партия указывала на ограничения пассивного избирательного права и на нарушения в агитации.

Евгений Колюшин Центризбирком КПРФ

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