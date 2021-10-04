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В ЦИК РФ поступило свыше 1,2 тыс. обращений по поводу прошедших выборов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Более 1,2 тыс. обращений поступило в Центризбирком России по поводу прошедших в сентябре выборов различного уровня, большинство из них - от участников избирательного процесса, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"С 17 по 24 сентября, это был самый напряженный период кампании (...), поступило 1244 письменных обращения - подчеркиваю: не жалоб - по вопросам проведения выборов разного уровня. В основном это обращения от участников избирательного процесса, от избирателей практически нет", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в понедельник.

По ее словам, из них 90% обращений касались выборов в Госдуму. Остальные обращения связаны с региональными и муниципальными выборами.

Памфилова отметила, что большинство избирательных комиссий на выборах грамотно работали с обращениями, поэтому количество обращений в ЦИК РФ снизилось. Наибольшее количество обращений поступило из Санкт-Петербурга, Башкирии, Московской, Ростовской и Ивановской областей.

Глава ЦИК РФ отметила, что в настоящее время самая активная часть избирательной кампании завершилась, кампания будет полностью завершена в начале декабря.

Ранее Памфилова сообщила, что по итогам прошедших выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата из 450. По ее словам, КПРФ получила 57 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21 мандат, "Новые люди" - 13. "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" получили по одному мандату. Пять мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Голосование на выборах различного уровня проводилось с 17 по 19 сентября. В этот период состоялось более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней в 85 субъектах РФ.

Элла Памфилова ЦИК РФ Госдума

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