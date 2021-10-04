Кремль попытается решить проблему с "КП в Беларуси" путем диалога

Однако пока Минск Москву не слышит, отметил Дмитрий Песков

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Кремле намерены урегулировать ситуацию вокруг "Комсомольской правды в Беларуси" путем диалога, но пока нет ощущения, что в Минске слышат российскую сторону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что не в курсе, где именно задержали корреспондента КП Геннадия Можейко.

На брифинге ему напомнили, что Россия обычно отвечает на ущемление ее СМИ в других странах, и спросили, будут ли вводиться какие-либо ограничения в отношении белорусских журналистов в России.

"В отличие от многих других ситуаций у нас все-таки партнерские отношения с Белоруссией, и, слава богу, у нас есть возможность в рамках тесного диалога, который имеет место между нашими двумя странами, аргументированно доносить свою позицию о неприятии подобных ограничений в отношении нашего СМИ, - ответил он. - Это мы и будем делать".

Ему напомнили, что 1 октября он негативно оценил блокировку сайта "КП в Беларуси" на территории Белоруссии, но вскоре после этого был задержан журналист издания Геннадий Можейко. Сообщалось, что он был задержан в Москве и переправлен в Белоруссию. В связи с этим Пескова спросили, слышат ли позицию Кремля в Минске.

"Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность "Комсомольской правды в Белоруссии" заблокирована, но мы продолжим работать с белорусской стороной", - ответил пресс-секретарь Владимира Путина.

Он подтвердил, что в Москве не согласны с блокировкой сайта белорусского подразделения "КП".

"Мы ожидаем отмену этих ограничений и обеспечение свободной работы нашего уважаемого издания на территории союзной нам Белоруссии", - сказал представитель Кремля.

Владимир Путин знает о задержании Можейко из регулярного дайджеста, добавил он.

"Мы не уверены, что он был задержан на территории РФ. Мы просто не располагаем этой информацией, - сказал Песков журналистам. - Мы не располагаем какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста. Мы этого просто не знаем".

Поскольку Можейко - гражданин Белоруссии, российская сторона не может наводить о нем справки по дипломатическим каналам и заниматься защитой его интересов, объяснил он.

"Речь идет об аресте журналиста. Конечно, если это связано с его журналистской деятельностью, то нельзя одобрять такие действия. Но мы не знаем деталей, не знаем, что вменяется ему в вину. Речь идет о внутрибелорусском сюжете. Вряд ли можем что-то детально комментировать", - заявил пресс-секретарь российского президента.

29 сентября в Белоруссии был заблокирован сайт газеты "Комсомольская правда в Беларуси". В тот же день Министерство информации Белоруссии объяснило, что доступ к ресурсу ограничен из-за публикации, в которой были "сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством".

1 сентября Песков назвал эту блокировку нарушением свободы слова. 2 октября стало известно о задержании журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил, что блокировка сайта началась после того, как накануне вечером на нем на "три минуты" появилась заметка. В публикации одноклассница айтишника Андрея Зельцера, который стрелял в сотрудников КГБ в своей квартире в Минске и был убит, хорошо о нем вспоминала.

По словам Сунгоркина, в Минске газету обвинили "обелении преступника". 2 сентября Можейко был задержан в Москве и вывезен в Минск, "КП" помогла его родителям нанять адвокатов и направила в Белоруссию представителя редакции, говорил главред. Ему не известно, кто именно задерживал журналиста в Москве.

2 октября в минской квартире Можейко прошел обыск по уголовному делу о разжигании социальной вражды и об оскорблении представителя власти.