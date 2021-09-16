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В Самаре отправили под домашний арест участника стрельбы из автомата в День города

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Суд избрал предполагаемому участнику стрельбы в центре Самары в ночь на 11 сентября меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Сегодня подозреваемый был доставлен в Железнодорожный суд Самары, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в ночь на 11 сентября возле дома 22 по улице Некрасовская в Самаре группа мужчин устроила фейерверк, после чего один из участников начал стрелять в воздух. Видео с инцидентом было распространено в социальных сетях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Накануне сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – безработного, ранее не судимого местного жителя 2001 года рождения. При обыске у него изъято оружие в упаковочной коробке с надписью: "Списанное оружие (охолощенное) 7,62 мм автомат Калашникова АКМ, модель "ВПО-925". Оружие направлено на экспертизу.

11 и 12 сентября самарцы отмечали День города.

Самара

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