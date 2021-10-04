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Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с массовыми мероприятиями в условиях пандемии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В России не вводились новые ограничения для массовых мероприятий, в стране продолжает действовать постановление от 7 июля, которое разрешает регионам вводить или смягчать эти ограничения в зависимости от конкретных показателей по заболеваемости и тестированию, разъяснили в Роспотребнадзоре.

"Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых в России мероприятий не вводилось", - сообщила пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой от 7 июля дает властям регионов право принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом коэффициента распространения COVID-19, темпа прироста заболеваемости за неделю и охвата тестирования населения методом ПЦР. Показатели должны учитываться за две недели.

Постановление не касается "массовых мероприятий в организациях культуры и образования".

Коэффициент распространения инфекции вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Темпы прироста рассчитываются как отношение суммарного за семь календарных дней показателя заболеваемости (на 100 тысяч населения) к показателю заболеваемости за предыдущие семь календарных дней, выраженное в процентах, тестирование учитывает охват на 100 тысяч населения.

Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 500 до 1 000 человек возможно, если коэффициент распространения равен 1, темпы прироста составляют не более 10%, охват тестирования составляет "от не менее 200 на 100 тысяч населения". Увеличение численности участников возможно при снижении коэффициента распространения и темпов прироста.

Хроника 09 января 2020 года – 04 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор коронавирус

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