Попова отметила рост заболеваемости после отмены ограничений для пожилых

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В 21 российском регионе из 24, где отменили ковид-ограничения для лиц старше 65 лет, начала расти заболеваемость пожилых коронавирусной инфекцией, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она сказала это на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом и попросила власти регионов обратить на это особое внимание.

Она также потребовала усилить контроль за тем, как заболевшие и их контактные лица соблюдают предписанную им двухнедельную изоляцию, и отметила, что ежедневно наблюдать нужно за 2 млн россиян.

Утром оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о максимальном со 2 января приросте заболеваемости COVID-19 - 25 781 новый случай за минувшие сутки.