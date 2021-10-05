Facebook и Instagram удалили часть запрещенного в РФ контента

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Facebook по требованию российских властей удалил из одноименной соцсети и принадлежащего компании сервиса Instagram публикации с запрещенной в РФ информацией, однако оборотный штраф за это нарушение компании по-прежнему грозит, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Роскомнадзора.

Cогласно действующему законодательству, соцсеть обязана была удалить запрещенный контент в первые сутки после соответствующего требования Роскомнадзора, но сделала это уже после вызова на составление протокола, пояснил изданию представитель РКН.

Facebook привлекается в РФ к административной ответственности за повторное неудаление противоправных материалов – по ч. 5 ст. 13.41 КоАП. Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании, заявил изданию представитель Роскомнадзора.

Соответствующий протокол в отношении Facebook РКН составил накануне, 4 октября. В нем идет речь о девяти публикациях с запрещенным контентом в Facebook и Instagram.

С 2019 года РКН направил американской корпорации более 100 уведомлений с требованием удалить их, но все эти обращения были проигнорированы, рассказал представитель ведомства.

"Материалы, которые приведены в протоколе, - малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. Всего на текущий момент неудаленными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7600 уведомлений) и 973 - в Instagram (направлено 3500 уведомлений)", - заявили в Роскомнадзоре.

"Ведомости" со ссылкой на гендиректора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину также сообщают, что за прошлый год выручка Facebook в России составила примерно 39 млрд рублей. С учетом этих данных оборотный штраф для компании может составить 2-4 млрд рублей, что не является существенной суммой для глобальной корпорации, отметила Мизулина.

С начала года сумма общих штрафов (по вступившим и пока не вступившим в законную силу решениям суда), назначенных Facebook за нарушения российского законодательства, составляет более 80 млн рублей.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.