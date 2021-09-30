Роскомнадзор планирует оштрафовать Facebook на сумму до 10% выручки

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) планирует составить протокол на корпорацию Facebook за повторное неудаление запрещенной информации из одноименной соцсети, при этом штраф может составить сумму, равную десятой части всей выручки интернет-компании, сообщает газета "Ведомости".

"В России могут оштрафовать Facebook на сумму, равную десятой части всей его выручки. Соответствующий протокол планирует составить и вручить представителям соцсети Роскомнадзор за повторное неудаление запрещенной информации", - говорится в публикации со ссылкой на пресс-службу РКН.

Роскомнадзор вызвал 4 октября представителей Facebook на составление протокола о нарушении российского законодательства, пояснили изданию в регуляторе. В дальнейшем документ будет направлен в суд, который определит размер штрафа для американской корпорации, отмечается в статье.

Поскольку речь идет о повторном нарушении российского законодательства в части удаления запрещенных сведений, Facebook могут обязать выплатить штраф, "который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании", уточнил в беседе с газетой представитель РКН. При этом эксперты оценивают российскую выручку Facebook в пределах 12 млрд рублей, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, Мировой суд Таганского района Москвы 29 сентября разрешил компании Facebook выплатить в добровольном порядке 26 млн рублей штрафов до 4 октября. Если компания не сделает это, суд направит материалы в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

По вступившим в законную силу решениям суда, Facebook также должен оплатить до 19 октября 17 млн рублей штрафов. Всего же с начала года сумма общих штрафов (по вступившим и пока не вступившим в законную силу решениям суда), назначенных Facebook за нарушения российского законодательства, составляет более 80 млн рублей.