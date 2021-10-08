Дмитрий Муратов направит часть Нобелевской премии на поддержку журналистики

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов направит часть присужденной ему Нобелевской премии мира на лечение детей со спиральной мышечной атрофией (СМА) и на журналистику.

"Но точно абсолютно, дети со СМА и журналистика - это будут те две вещи, которые поддержит эта премия, не сомневайтесь, - сказал он "Интерфаксу" на вопрос, как он распорядится премией. - А все остальное - редколлегия решит".

На вопрос, как он оценивает получение премии, Муратов ответил: "Эта премия Юры Щекочихина, Игоря Домникова, Ани Политковской, Стаса Маркелова, Насти Бабуровой и Наташи Эстемировой. Эта премия - нашим погибшим коллегам, друзьям и журналистам этой газеты".

По его словам, присуждение ему Нобелевской премии стало для него неожиданностью.

"Я разговаривал с Милашиной (Елена Милашина - спецкорреспондент "Новой газеты", когда позвонили из Норвегии, и я не мог прервать разговор с Милашиной, поскольку он был важный. Поэтому для меня все это было неожиданным", - рассказал Муратов.

8 октября Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира за 2021 год Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за их усилия по защите свободы слова. В пресс-релизе комитета упоминается об убитых журналистах "Новой газеты" и о том, что несмотря на угрозы и убийства Муратов не меняет редакционную политику.