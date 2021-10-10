Спасатели сообщили о 15 погибших при крушении самолета в Татарстане

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Число погибших при крушении легкомоторного самолета L-410 в Татарстане достигло 15, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

По ее данным, семь человек удалось спасти.

В МЧС подчеркнули, что, по уточненным данным, всего на борту самолета находилось 20 парашютистов и два члена экипажа.

На месте происшествия работают более 50 человек и 17 единиц техники. Спасатели отметили, что на базе Главного управления МЧС РФ по республике открыт телефон горячей линии 8-(843)288-45-63.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минздраве региона, пострадавших в результате крушения L-410 отправляют в больницы Набережных Челнов и Казани.

Между тем информированный источник сообщил агентству, что катастрофа самолета в Татарстане унесла жизни 16 человек.

Как сообщалось, в Татарстане потерпел крушение L-410 с парашютистами местного аэроклуба ДОСААФ.