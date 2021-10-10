Спасатели сообщили о 15 погибших при крушении самолета в Татарстане
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Число погибших при крушении легкомоторного самолета L-410 в Татарстане достигло 15, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.
По ее данным, семь человек удалось спасти.
В МЧС подчеркнули, что, по уточненным данным, всего на борту самолета находилось 20 парашютистов и два члена экипажа.
На месте происшествия работают более 50 человек и 17 единиц техники. Спасатели отметили, что на базе Главного управления МЧС РФ по республике открыт телефон горячей линии 8-(843)288-45-63.
Как сообщили "Интерфаксу" в Минздраве региона, пострадавших в результате крушения L-410 отправляют в больницы Набережных Челнов и Казани.
Между тем информированный источник сообщил агентству, что катастрофа самолета в Татарстане унесла жизни 16 человек.
Как сообщалось, в Татарстане потерпел крушение L-410 с парашютистами местного аэроклуба ДОСААФ.
L 410 "Turbolet" (Л-410) - легкий многоцелевой двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Он разработан в 1966-1967 годах конструкторским бюро чехословацкого авиационного завода Let Kunovice (ныне - чешский завод Aircraft Industries).
Самолет предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами). L-410 способен перевезти до 19 пассажиров или 1 800 кг груза на расстояние до 1 500 км.