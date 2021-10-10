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Спасатели извлекли тела шестерых погибших из салона упавшего в Татарстане L-410

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Шестеро погибших извлечены из самолета L-410, потерпевшего крушение в Мензелинском районе Татарстана, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике.

Самолет с парашютистами местного аэроклуба разбился в воскресенье, 10 октября. По предварительным данным, 16 человек погибли, семеро извлечены живыми.

К выяснению причин крушения подключились следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным источника агентства, потерпевший крушение L-410 с бортовым номером F-94591 с февраля 2014 года эксплуатируется Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ России).

По словам источника, самолёт изготовлен в апреле 1987 года, тогда же он выполнил первый полёт.

L 410 "Turbolet" (Л-410) - лёгкий многоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий. Разработан в 1966-1967 годах конструкторским бюро чехословацкого авиационного завода Let Kunovice (ныне - чешский завод Aircraft Industries). Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими взлётно-посадочными полосами). Способен перевезти до 19 пассажиров или 1 800 кг груза на расстояние до 1 500 км.

Татарстан L-410

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