Спасатели извлекли тела шестерых погибших из салона упавшего в Татарстане L-410

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Шестеро погибших извлечены из самолета L-410, потерпевшего крушение в Мензелинском районе Татарстана, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике.

Самолет с парашютистами местного аэроклуба разбился в воскресенье, 10 октября. По предварительным данным, 16 человек погибли, семеро извлечены живыми.

К выяснению причин крушения подключились следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным источника агентства, потерпевший крушение L-410 с бортовым номером F-94591 с февраля 2014 года эксплуатируется Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ России).

По словам источника, самолёт изготовлен в апреле 1987 года, тогда же он выполнил первый полёт.