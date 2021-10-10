В Татарстане объявили 11 октября днем траура по погибшим в авиакатастрофе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти Татарстана приняли решение об объявлении 11 октября днем траура в связи с гибелью людей при крушении самолета L-410 в Мензелинском районе.

Как сообщила "Интерфаксу" в воскресенье руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, глава республики Рустам Минниханов сказал об этом на совещании штаба, сформированного на месте катастрофы в Мензелинске.

Ранее она заявила, что власти Татарстана помогут семьям погибших и пострадавшим.

Как сообщалось, в результате крушения L-410, на борту которого находились парашютисты, погибли 16 человек, шесть пострадали и были госпитализированы в лечебные учреждения.

По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ одного из двигателей самолета.