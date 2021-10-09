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QR-коды для посещения общественных мест вводят в Чечне с 11 октября

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Жители Чечни с 11 октября смогут посещать общественные места только при наличии свидетельств прохождения вакцинации COVID-19 или сведений о перенесенном заболевании коронавирусом в течение полугода, сообщает в субботу Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный".

"В регионе с 11 октября посещать все организации и общественные места (транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания, сферы услуг и др.) граждане смогут только при наличии QR-кодов или бумажных сертификатов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19, либо сведений о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции в течение последних 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае наличия медотвода от проведения прививки, посещать общественные места можно только в защитной маске. Также работодатели и руководители обязаны обеспечить прохождение сотрудниками вакцинации и усилить бесконтактный контроль температуры тела работников. В республике вводится запрет на проезд в общественном транспорте и посещение мест массового скопления людей без наличия медицинских масок. Наполняемость залов разрешена не более чем на 50% от общей вместимости и одновременного присутствия не более 500 человек, говорится в сообщении.

Вводится обязательный режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше, не имеющих сведений о проведенной вакцинации против ковида и не переболевших COVID-19 в течение полугода. Им разрешено посещать только медучреждения.

Хроника 09 января 2020 года – 09 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Чечня COVID-19 коронавирус

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